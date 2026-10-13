Entre el shock y la admiración: muchísimos famosos se expresaron tras el crudo testimonio de Valentín Yankelevich

La dura revelación de Valentin sobre el maltrato que tanto él como su hermano Franco recibieron de parte de su papá Darío Giordano, sigue generando conmoción en el medio.

Así, en redes, hubo toda clase de opiniones y comentarios al respecto así como también fueron apareciendo videos en los que se trataba de analizar el tipo de relación que tenía Romina con su marido.

Valentín subió un fragmento de la entrevista que le dio a Tatiana Shapiro para Infobae y al pie, una decena de figuras del espectáculo expresaron su amor incondicional y su apoyo.

Entonces, Nico Vázquez, Flor Torrente y Marcela Kloosterboer fueron los primeros en respaldar a Valentin pero no los únicos.

Allí, Anita Tomaselli, jefa de prensa histórica de Telefe, amiga personal de la familia y también madrina de Romina Yan, expuso: "Te quiero mucho a vos y a Fran. Me alegro mucho que sean felices y mamá desde el cielo los sigue protegiendo. Los amo! Un fuerte abrazo para el gran abuelo", escribió.

Por su parte, Dai Fernández sumó: "Valen no hay manera de no admirarte al escucharte hablar con tanta valentía, con esa fortaleza y con esas ganas de seguir haciendo justicia por todo el dolor que les tocó vivir. Bendecidos de tener a su abuelo-héroe en sus vidas. El amor siempre termina curando todo".

Flor de la V les dejó su deseo personal para los hermanos: “El amor que les negaron que sea el motor que los impulse a construir una vida llena de amor, libertad y felicidad. Que nunca les hagan creer que no merecen aquello que otros no supieron darles”.

También hubo un mensaje de Jorge Rial que, según Gustavo, supo todo desde el minuto uno y lo ayudó a guardar silencio para que el proceso judicial no se viera afectado: "“¡El sacrificio valió la pena!”.

Otra que no contuvo su sentir fue Anamá Ferreira: “Hoy, verte criar a tus nietos con tanto amor me emociona profundamente. Porque quien sabe unir, cuidar y dar amor deja huellas que van mucho más allá del tiempo”.

Conmovida, Georgina Barbarossa agregó: "Tremendo!!! Pobrecito, menos mal que lo pudo revertir gracias a Gustavo". Rochi Igarzábal sumó: "Valen! Hablar es lo mas importante! Sos muy valiente".

Pía Slapka expuso: "Qué amor de persona, que lindo corazón Valen. Y tu abuelo también". Erika Mitdank fue un poco más a fondo: "Para los que dicen que por tener plata no podés sufrir... Mis respetos y cariño para esos hermanitos que después de perder a su mamá, perdieron su refugio también. Gustavo bendito seas en creerles y darles amor que es lo que más necesitaban".

Ahora, los mensajes se siguen multiplicando y en todos se hace foco en el amor, la lucha y resiliencia de esta familia.