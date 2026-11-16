Entre polémicas y películas, terminó otra edición del Festival de Cine de Mar del Plata

Este fin de semana cerró una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata: el premio principal se lo llevó “The Night Arezou Disappeared”, de Arian Vazirdaftari, mejor largometraje. La competencia se desarrolló en medio de las disputas que llevan ya tres años en el seno de la industria del cine: desde el INCAA, que se encarga de la organización junto al municipio, volvieron a programar una edición más orientada al cine industrial que al cine de autor, argumentando una vez más que “es lo que el público quiere”. Tuvieron que lidiar con las largas filas que generó el contrafestival, Fuera de Campo, al que discutieron al avisar que si la gente no iba a las salas el festival podía perder su categoría A. Finalmente, hubo una convocatoria de 75 mil personas que desde la organización se tildó de ”extraordinaria” (a pesar de ser alrededor de la mitad de público de la que visitó en 2023 la fiesta del cine).

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