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ESTE SÁBADO EN COMUNIDAD RAÍCES

Entretantos celebra 14 años de rock con un homenaje a Lumpenbola

Los entretantos rock tendrán un festejo especial

Por Redacción

No será un recital más para Entretantos. La banda platense celebrará sus 14 años de trayectoria con una fecha cargada de emociones, recuerdos y homenajes. Bajo la consigna “Vivir es arder en preguntas”, el grupo reunirá a músicos, artistas y amigos para recordar a Eduardo Alcántara, conocido como Lumpenbola, a un año de su partida.

La cita será este sábado, a las 21, en Comunidad Raíces, 139 entre 40 y 41. Allí, el rock se cruzará con distintas expresiones artísticas en una velada que busca mantener vivo el legado de quien fue mucho más que un compañero de camino.

“Su colectivo de arte y amigos se reúne para homenajearlo y recordarlo con el amor y el arte que él nos brindó”, expresaron desde la organización. Y explicaron que la frase elegida para la convocatoria no es casual: “No es sólo una frase, sino una manera de ver la vida, esa que nos enseñó a todos”.

La celebración contará con la participación de Lucía Giles, Julián Verdemar y BADR, además de una performance de Valkiria y las intervenciones de poesía y relato de Tito Plaza y Hugo Petró.

Para Entretantos, la fecha también representa un nuevo capítulo de una historia construida a fuerza de canciones, escenarios y encuentros. Con 14 años de recorrido, la banda ha llevado su música más allá de La Plata, incluso cruzando la cordillera hacia Chile, con Valparaíso como parte de su universo musical.

Esta vez, sin embargo, el viaje será hacia la memoria compartida. Entre canciones, palabras y expresiones artísticas, Entretantos buscará transformar la ausencia en una celebración colectiva. Porque, como propone el espíritu de la convocatoria, recordar a Lumpenbola también será una forma de seguir haciendo arder sus preguntas.

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