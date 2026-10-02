“Es un monstruo”: la denunciante de Joaquín Levinton rompió el silencio

“Fueron los peores 5 años de mi vida. Él me obligaba a consumir con él y a grabar películas pornográficas, diciéndome lo que tenía qué hacer. Yo estaba súper enamorada y hacía todo lo que él me pedía”, relató Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton por abuso sexual. En diálogo con “A la Barbarossa”, agregó: “Él estaba en su peor momento, todo drogado”.

Rota en llanto, la mujer pidió que la Justicia encuentre el material que incrimina al cantante, ya que cree que existen otras víctimas. “Y me atrevo a decirlo: puede llegar a haber menores. Es algo delicado. Tengo un chat en el que él me habla de un nene”, dijo.

“Es un monstruo y le tengo mucho miedo”, disparó Paula al tiempo reveló los motivos de su denuncia: “Me da mucha impotencia que la gente lo ame y piense que es un copado, porque es lo peor que hay. Tiene que haber una pena, él no puede hacer lo que quiere”.