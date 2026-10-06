“Esá despechado”: Lourdes Sánchez confirmó su separación del Chato Prada

Lo que empezó como un dato tirado al aire en “LAM” terminó con la confirmación de la protagonista. En un intercambio de mensajes con Fernanda Iglesias que se mostró en "Puro Show", Lourdes Sánchez admitió que su relación con Pablo "el Chato" Prada llegó a su fin. La pareja, consolidada en 2010 y con un hijo, Valentín, nacido en 2016, ya estaba separada desde hacía un tiempo, según contó.

La bailarina confirmó lo que había contado Ángel de Brito y aclaró que la difusión fue acordada con el productor. Explicó que la relación venía en picada desde hacía años y que intentaron remontarla, pero ella ya no quería ese tipo de vida. Y lo resumió sin anestesia: “Se me acabó el amor de pareja hace tiempo”.

Sobre la versión de un tercero en discordia, el correntino Fran Liotta, fue cauta: negó los plazos que circularon y le bajó el tono al vínculo. Sobre cómo se enteró Prada, en cambio, fue directa: “Yo le dije que me quería separar y él me sacó el celular”.

“Tampoco había algo grave ahí, te diría que hasta naif, porque solo hablaba con este chico”, dijo Lourdes sobre el correntino, pero, claro, dijo que ante la situación Chato “está dolido, él no quería separarse. Está súper despechado, pero lo entiendo. Aunque hay cosas que estuvo muy mal. Yo traté de cuidarlo, él solo sacó esto a la luz, sin necesidad”.

El punto más delicado es Valentín, que ya tiene 10 años. Lourdes, que preside el Instituto de Cultura de Corrientes, viaja cada semana a Buenos Aires para verlo y describió ese ir y venir como un esfuerzo enorme. Su deseo es que el chico esté con ella en la provincia, pero hoy choca con la negativa del padre: “La idea es que Valen venga acá. Pero bueno, hoy Pablo no me deja. Vamos a ir lento porque no sé con qué pueda salir dentro de su enojo o ira, pero yo vivía una irrealidad, por no decir algo más duro…”, tiró, deslizando que hace rato cada cual tenía una vida aparte.