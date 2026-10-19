Escándalo: en Miami Tini Stoessel rompió el silencio ante la drástica cancelación de su show en el Kaseya Center

Inesperado. La expectativa por ver a Tini Stoessel en Miami terminó en una noche de máxima tensión para miles de seguidores.

Durante la tarde del domingo, todo parecía marchar según lo previsto en las inmediaciones del Kaseya Center, donde los asistentes realizaban la fila e incluso algunos ya habían comenzado a ingresar al estadio para presenciar el esperado concierto de la gira Futttura.

Pero, a tan solo minutos de que diera comienzo el espectáculo, la jornada dio un giro inesperado al anunciarse la suspensión total del evento.

El desconcierto se apoderó rápidamente del recinto mientras en las pantallas gigantes del lugar se informaba que la cancelación obedecía a circunstancias ajenas a la organización y que los boletos serían reembolsados. I

Entonces, ante el revuelo generado por la cancelación, Tini Stoessel rompió el silencio a través de un extenso comunicado en sus historias de Instagram para exponer con la voz en alto la gravedad de la situación.

La artista comenzó abriendo su corazón ante la angustia vivida por sus seguidores: "Me duele profundamente que el show de hoy no haya podido realizarse, principalmente por cada persona que compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros". Seguidamente, la cantante detalló las irregularidades con las que se topó al arribar al estadio: "Cuando llegamos al venue nos encontramos con que las condiciones técnicas y de seguridad que se nos habían garantizado NO estaban dadas. El venue fue entregado con horas de retraso, gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos".

Asimismo, la artista dejó en claro que su equipo trabajó a contrarreloj sin obtener las garantías mínimas para salir a escena. Tini puntualizó que "tampoco se pudieron realizar pruebas indispensables de seguridad, entre ellas las de los vuelos escénicos", agregando que su personal intentó resolver los imponderables "incluso consiguiendo materiales y equipamiento que debían haber estado disponibles". Frente a la insistencia externa para llevar adelante el evento a cualquier costo, la estrella argentina se mantuvo firme y remarcó: "Quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales que se nos habían garantizado y que NO se cumplieron".

Tini enfatizó que ni ella ni sus acompañantes estaban dispuestos a poner en riesgo la integridad física de nadie. "Todos estábamos listos para salir al escenario, los músicos, bailarines, mi equipo y yo, pero las condiciones no estaban dadas para hacerlo de manera segura", afirmó categóricamente la intérprete. Asimismo, confesó el dolor que le produjo la suspensión del evento al expresar: "Me genera mucha impotencia haber llegado a esta instancia. No se imaginan cuánto lamento todo esto".

Aunque la estrella decidió no profundizar por el momento sobre ciertas internas de la gira, dejó sentada su postura intransigente sobre lo ocurrido. Tini remarcó que "mi prioridad sigue siendo continuar con FUTTTURA, un proyecto al que le puse muchísimo amor y trabajo, pero eso no significa que tenga que aceptar cualquier situación cuando las consecuencias terminan afectándolos a ustedes, al equipo, y a mí".

Finalmente, la cantante dejó una frase que resonó con fuerza en todo el ambiente de la farándula: "Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables", cerró Tini.