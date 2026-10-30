Escándalo en “PH” por un cruce entre dos invitados

“La China” Ansa y Santiago Maratea tuvieron un entredicho en las grabaciones de “PH: Podemos Hablar”. El conflicto comenzó durante una dinámica del programa en la que los participantes se formulan preguntas directas, y la periodista le habría hecho un comentario relacionado con la colecta impulsada por el influencer en Independiente.

“Él se enojó muchísimo y pararon la grabación. La China se angustió mucho y lloró por esta situación”, detallaron en “Intrusos”.

Finalmente, tras varios minutos, lograron calmar los ánimos y retomar la grabación, aunque el episodio dejó a todos los presentes impactados.

Maratea habló después de la grabación y explicó lo sucedido. “Evidentemente, la quiso picantear. Por ahí es parte del formato del careo. Cuando le quise preguntar, por ahí se dio cuenta de que no estaba tan informada”, reveló.

“Ella me parece realmente divina. Me pidió disculpas, se arrepintió, las disculpas fueron aceptadas y está todo perfecto”, sentenció.