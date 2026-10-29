Escándalo en Podemos Hablar: una fuerte pelea entre La China Ansa y Maratea obligó a frenar la grabación

La grabación de Podemos Hablar (PH), que se emitirá este sábado en Telefe, terminó de mala manera por una pelea entre dos invitados. Josefina “La China” Ansa y Santiago Maratea tuvieron un cortocircuito por una pregunta que la periodista le realizó al influencer sobre su paso por Independiente y que obligó a suspender el programa de manera temporaria.

El conflicto comenzó durante una dinámica del programa en la que los participantes se realizan preguntas directas. En ese marco, Ansa habría hecho un comentario relacionado con la colecta impulsada por Maratea para colaborar con el equipo de Avellaneda y afrontar deudas de la institución en 2023.

La observación no habría sido bien recibida por el influencer, quien reaccionó con visible enojo, lo que obligó a detener momentáneamente la grabación. “Explotó todo cuando la China Ansa le hace un comentario a Santiago Maratea por el tema de Independiente. En ese momento, él se enojó muchísimo y pararon la grabación. La China se angustió mucho y lloró por esta situación”, detallaron en el programa Intrusos.

El malestar en la grabación fue tan fuerte que se frenó el programa que conduce Andy Kusnetzoff por completo y el clima en el estudio se volvió tenso. Finalmente, tras varios minutos, lograron calmar los ánimos y retomar la grabación, aunque el episodio dejó a todos los presentes impactados.

“La quiso picantear”

Santiago Maratea habló con los medios después de la grabación y explicó con detalles lo sucedido en PH. “Evidentemente la quiso picantear. Por ahí es parte del formato del careo. Cuando le quise preguntar por ahí se dio cuenta que no estaba tan informada”, reveló.

En esa línea, el influencer remarcó los cuestionamientos que le realizó a Ansa después de la pregunta incómoda por su rol en Independiente: “En un momento me dijo que ella no solía hacer eso, y le dije que me pregunte si salí o no con tal mina. ¿Para qué se mete en un terreno que no conoce? Y me dijo que tenía razón. Pero le dije que se haga cargo, porque yo tenía otras cosas interesantes”.

“Ella me parece realmente divina. Me pidió disculpas, se arrepintió, las disculpas fueron aceptadas y está todo perfecto”, sentenció.