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Escándalo: Laura Ubfal puso en duda la final de Gran Hermano y marcó un llamativo detalle

Por Redacción

Filosa mirada. En medio de las sospechas que surgieron en el último tiempo, Laura Ubfal también habló. 

Pese a que fue parte de las galas, siempre dijo que se debe a su público y así lo hizo luego de ver dos detalles de la final que ganó Sol Abraham.

Terminó Gran Hermano y todo  quedó rodeado de sospechas.

Allí, el murmullo que acompañó al reality durante las últimas semanas volvió a aparecer después de la victoria de Sol Abraham sobre Yipio.

La que puso el tema sobre la mesa fue Laura Ubfal, que formó parte de las galas y que, en el último tiempo, incluso cuestionó algunas decisiones de la producción. 

Ubfal sugirió que la producción podría haber sabido de antemano que Sol iba a ganar, a partir de un detalle que apareció en el informe de la final. “Se armó la polémica porque lo mostraron  habla del ajedrez y lo de Borges. Oh, casualidad, arman la final con el tema del ajedrez de Jorge Luis Borges. La reina blanca, la reina negra, está basado en un poema de Borges”, comenzó.

Y agregó: “Oh, casualidad, arman todo el final, con todos los jugadores de Gran Hermano con el ajedrez, como si supieran quién va a ganar… no sé, es capcioso, pero es la verdad. Por otro lado, ella sale de la casa y dice: ‘¿Puedo decir ahora jaque mate?’. ¿Con quién lo habló? ¿Cómo sabía?”

Pero, luefo de plantear sus dudas, la mencionada periodista también contempló otra posibilidad: que se tratara simplemente de una decisión de edición. “Todo bien, esto es un juego y si sabían que iba a ganar porque había mucha diferencia de votos, después se equiparó, está todo bien. Tienen que preparar el material antes, hay que editar, fue una edición fabulosa, pero la verdad es que el tema del ajedrez lo tira ella el día que entra a la casa”, cerró sobre el tema. 

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