Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

Escándalo: Martha Stewart se disfrazó de “homeless” para Halloween

Por Redacción

La multimillonaria estadounidense Martha Stewart se disculpó el domingo por la noche por su decisión “insensible” de disfrazarse de mendigo sin hogar en Halloween.

“Es difícil admitir cuando realmente has metido la pata”, escribió en Instagram tras borrar una foto en la que aparecía con vaqueros rotos, un jersey rasgado y la cara manchada, con un cartel que decía “tengo hambre, ayúdame”. “Sé que mucha gente está pasando apuros económicos. Llevar un disfraz como el que llevé fue insensible y no tuvo gracia. Lo siento mucho”, afirmó ante las críticas que le llegaron por las redes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?