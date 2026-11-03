Escándalo: Martha Stewart se disfrazó de “homeless” para Halloween

La multimillonaria estadounidense Martha Stewart se disculpó el domingo por la noche por su decisión “insensible” de disfrazarse de mendigo sin hogar en Halloween.

“Es difícil admitir cuando realmente has metido la pata”, escribió en Instagram tras borrar una foto en la que aparecía con vaqueros rotos, un jersey rasgado y la cara manchada, con un cartel que decía “tengo hambre, ayúdame”. “Sé que mucha gente está pasando apuros económicos. Llevar un disfraz como el que llevé fue insensible y no tuvo gracia. Lo siento mucho”, afirmó ante las críticas que le llegaron por las redes.