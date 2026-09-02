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Escándalo: Maru Botana confesó cómo le afectó que Alejandro Stoessel administrara una de sus pastelerías

Por Redacción

Recordemos que, durante 2019, Alejandro Stoessel compró un local de la franquicia de Maru Botana y fue noticia porque tenía una conexión de luz ilegal.

En ese momento, el nombre de la pastelera quedó manchado y nunca se habló mucho del tema. 

Ahora, la cocinera contó cómo la afectó el escándalo y por qué no salió a hablar en aquel entonces. “La pasé muy mal, pero me guardé para no complicar a Tini”, dijo Maru, haciendo referencia a la cantante e hija del productor.

Así, reveló cómo estuvo en ese momento: “A mí me mató. Ponés Maru Botana y lo primero que ves es que se colgó de la luz, y las críticas de todo el mundo”.

Vale destacar que el local estaba ubicado en Las Lomas de San Isidro, barrio donde vive la familia Stoessel.

Entonces, Botana se puso del lado de Tini y dijo que “no le sorprende” lo que está viviendo con el papá.

Botana habló de que tuvo “situaciones”, pero prefirió no detallarlas. “No es momento de hablar, pero ojalá lo puedan solucionar”, remarcó.

La reconocida cocinera Maru Botana quedó en el centro de la escena luego de que Edenor denunciara públicamente una conexión clandestina de luz en uno de los locales que lleva su nombre, ubicado en Juan Segundo Fernández 141, San Isidro.

La distribuidora eléctrica comunicó la situación a través de su cuenta de X donde publicó imágenes del frente del comercio y del medidor retirado. “Le retiramos el medidor a un local gastronómico con una conexión clandestina en Juan Segundo Fernández 141, en la localidad de San Isidro”, informó la empresa. Además, advirtió: “El robo de energía es un delito penado por la ley que afecta la calidad del servicio que vos pagás”.

En su momento, desde el local, reconocieron que hubo “un problema con la luz”.

Allí, uno de los encargados explicó: “No tengo idea exactamente qué pasó. Vinieron acá desde Edenor, cortaron por un rato, pero ahora tenemos luz normalmente. Me mandaron las capturas de pantalla de lo que se estaba diciendo en las redes, pero no sé cómo son las cosas”.

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