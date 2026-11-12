Escándalo papal ¿Echaron a Pampita de Luján?

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó imágenes de emoción, fervor popular y también algunas polémicas inesperadas. Una de ellas tuvo como protagonista a Pampita, quien estuvo presente en la multitudinaria misa celebrada en la Basílica de Luján y quedó envuelta en una controversia por el lugar que ocupó durante la ceremonia. Sin embargo, una publicación de la modelo en Instagram pareció poner en duda la versión que circuló sobre un supuesto mal momento que habría vivido.

Devota de la Virgen de Luján, de hecho ha peregrinado en varias ocasiones, Carolina Ardohain fue una de las figuras que se acercaron para presenciar el encuentro con el Santo Padre, que convocó a casi tres millones y medio de personas, y su presencia no pasó inadvertida cuando comenzaron a circular versiones que aseguraban que la habían apartado de las vallas dispuestas para el recorrido del papamóvil.

Frente a los comentarios, Pampita eligió expresarse a través de sus redes sociales. Sin hacer una referencia directa a lo ocurrido, publicó una serie de fotos durante su visita y acompañó las imágenes con una reflexión vinculada al amor y al perdón.

“Si callas, calla por amor; si hablas, habla por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor”, escribió la modelo. Luego completó el mensaje con otra frase de San Agustín, que había sido mencionada por León XIV durante su intervención de la mañana: “Que la raíz del amor esté dentro de ti, y que de esa raíz no brote sino el bien”.

Las imágenes también aportaron un dato que llamó la atención: en una de las selfies, la modelo aparece muy cerca de la explanada por donde pasó el Papa, mientras que en otra se la observa sosteniendo una pequeña imagen de la Virgen. Además, compartió un video en el que pudo registrar a León XIV durante su paso por la Basílica.

LA CONTROVERSIA DE PAMPITA EN LA MISA DEL PAPA LEÓN XIV

La polémica había comenzado después de que algunas mujeres presentes en el lugar aseguraran que Pampita había intentado ubicarse junto a las vallas, pero que personal de seguridad y otras personas le habrían pedido que se retirara.

“Se puso al lado de la valla y no la dejaron. La sacaron como a las siete de la mañana”, fue uno de los comentarios que trascendieron. También señalaron que había llegado acompañada, aunque posteriormente habría quedado sola y recibido indicaciones para abandonar ese sector.

Sin embargo, las imágenes que publicó la modelo mostraron que finalmente consiguió ubicarse muy cerca del recorrido papal y seguir de cerca la visita de León XIV.

Previo a su paso por Luján, el lunes también había estado presente en la misa realizada en el Monumento de los Españoles, donde pudo verlo de cerca, sumado a que también había estado en la carpa VIP que desató la controversia en donde varias figuras del espectáculo fueron cuestionadas por recibir un trato preferencial gestionado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.