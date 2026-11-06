Escandalosa pelea entre dos panelistas: casi se van a las piñas

El clima detrás de cámaras de "La mañana con Moria", el ciclo que conduce Moria Casán por El Trece, volvió a quedar envuelto en un escándalo. Esta vez, las protagonistas fueron María Fernanda Callejón y Nazarena Di Serio, quienes habrían mantenido una explosiva discusión en la sala de maquillaje del canal. El enfrentamiento, que incluyó gritos y fuertes reproches, dejó al descubierto una relación que ya venía acumulando tensiones.

El episodio ocurrió este viernes, antes de que comenzara el programa, y fue revelado por el periodista Santiago Sposato en el streaming "Ya fue todo". Según su relato, la pelea se produjo frente a maquilladores, peinadores y otros trabajadores de la señal, que presenciaron el incómodo momento.

La información fue ampliada posteriormente en "Primicias Ya", por América, en donde reconstruyó el origen del enfrentamiento.

Todo habría comenzado cuando Callejón llegó al canal antes de su horario habitual y ocupó el lugar de maquillaje que normalmente utiliza Di Serio. Aunque inicialmente la periodista no habría tenido inconvenientes en cederle el espacio, una conversación posterior terminó por encender la polémica.

Según la versión difundida en el programa de espectáculos, Callejón realizó una consulta sobre cuestiones vinculadas al ciclo y su compañera le respondió que la información estaba disponible en el grupo de WhatsApp del equipo.

La contestación de la actriz habría sido el detonante: “Yo soy mamá y no estoy al pedo para estar mirando los grupos de WhatsApp”.

La frase habría generado un profundo malestar en Di Serio, que reaccionó ante lo que interpretó como un comentario desafortunado, en tanto ella hace tiempo manifestó sus ganas de ser mamá, algo que no estaría pudiendo concretar. A partir de ese momento, la discusión escaló hasta convertirse en un intercambio de reproches que, según los testimonios difundidos, pudo escucharse fuera de la sala de maquillaje.

"Casi se van a las piñas", aseguraron en la tevé.

Viejas diferencias y una disputa por el protagonismo

Aunque el cruce habría comenzado por una cuestión aparentemente menor, en "Primicias Ya" deslizaron que detrás del enfrentamiento existirían diferencias acumuladas desde hace tiempo.

Una de las versiones apunta a un supuesto malestar de Callejón por el espacio que Di Serio fue ganando dentro del programa. La periodista habría adquirido mayor protagonismo frente a las cámaras y también en la presentación de contenidos publicitarios, una situación que, según trascendió, podría haber generado incomodidad en su compañera.

A ese escenario se sumaría la buena relación de Di Serio con Cinthia Fernández, quien también formó parte del ciclo y mantiene un histórico enfrentamiento con Callejón.

No es la primera vez que las dos panelistas protagonizan momentos de tensión. Meses atrás, Moria Casán debió intervenir durante un intercambio al aire, después de que se conociera que Ricky Diotto, expareja de Callejón, le había enviado un mensaje privado a Di Serio. En octubre también se produjo un nuevo desencuentro durante un debate relacionado con la maternidad.