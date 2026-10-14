“Escrito en la piel”: historias cruzadas de mujeres que piden Justicia

“Escrito en la piel”, una obra sobre mujeres y su camino hacia la Justicia, se ofrece los sábados de octubre y noviembre a las 21.30 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 17 y 71.

Con dramaturgia y dirección de Adriana Sosa, una parte de la obra surge en el marco de Dramaturgias de Archivo, el programa y taller-laboratorio de investigación impulsado por el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Cultural y coordinado por Gastón Marioni.

Sosa trabajó en un expediente judicial que se extendió entre 1786 y 1796, en el que una esclava, Juana Baptista, reclamaba su liberación ante el Juzgado de Bienes de la sucesión de su patrón.

“El patrón le había prometido liberarla cuando viajara a España, pero el hombre murió de forma abrupta por una caída de un caballo y no pudo regresar”, detalla la dramaturga en diálogo con EL DIA sobre la particularidad del caso que ahora llevó al escenario.

La historia transcurre entre las idas y vueltas de ese pedido que tardó diez años en tener una resolución.

Otra parte de “Escrito en la piel” está en la propia historia de Sosa.

“También intercalo, en formato de monólogo en verso, la historia de mi propia abuela Esperanza que, cuando muere su padre, viaja a La Pampa, de donde era oriunda, para renunciar a la herencia”, asegura.

Así, a partir de estas dos fuentes, Sosa traslada a las tablas “el tema de las mujeres y su camino hacia la Justicia”, un camino de espinas, atravesado por obstáculos, desigualdades y dificultades que, pese al paso de los siglos, todavía encuentran resonancias en el presente.

Aquí aparece la tercera parte de este proyecto, que conecta aquellas historias con una discusión actual: la necesidad de que el lenguaje judicial sea claro y accesible para todos.

“El ciudadano tiene derecho a comprender las consecuencias de los contratos que firma o de las sentencias”, advierte Sosa que llevó el tema del lenguaje a la obra a través de la historia de su abuela.

“La pongo a hablar en verso, diciendo que habla en lenguas, en su lengua, y que el idioma no alcanza para entendernos, que también es necesario comprendernos en nuestros modos, formas y lenguas”, señala.

De esta manera, las historias de Juana y Esperanza, separadas por más de un siglo, dialogan entre sí y con el presente para poner en evidencia las dificultades que históricamente enfrentaron las mujeres a la hora de reclamar sus derechos.

La intención, explica Sosa, es evidenciar que ese recorrido continúa hasta nuestros días.

La puesta en escena acompaña esa construcción con una propuesta despojada, sin grandes elementos escenográficos y con una utilería minimalista. La acción comienza con un colectivo de mujeres que se prepara para ofrecer una función y, desde allí, las distintas historias empiezan a entrelazarse.

Con las actuaciones de Mónica Calcagno, Ayelén Díaz Correia, Virginia Naón y Jorgelina Pérez, la obra cuenta con vestuario y escenografía de Jazmín Segobia, iluminación y diseño sonoro de Manucho Falcón, realización de vestuario de Mariana De La Torre, maquillaje de Nelba Make Up y asistencia de dirección de Martha Bugiolachi. Las entradas se pueden reservar por Alternativa Teatral.