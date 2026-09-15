Esmeralda Mitre contra América TV en la Justicia: detalles del nuevo capitulo

La polémica judicial por el departamento de Esmeralda Mitre sumó un capítulo decisivo tras la difusión de deuda de expensas que, según la Justicia, no existe.

Así, la actriz contó que acudió a los tribunales civiles para detener la exposición mediática de su vida privada e inmueble y compartió el documento que lo confirma.

El Juzgado Civil N° 7 ordenó a América TV y Mandarina, emisora y productora de LAM, la inmediata eliminación de informes publicados.

Por otra parte, en el escrito, la jueza Myriam Marisa Cataldi dispuso “suprimir de sus canales digitales, portales y redes los segmentos del 03/09/2026 vinculados a la intimidad y salud de la Sra. Esmeralda Mitre”.

Asimismo, aclarado el tema, dictaron un Oficio Judicial contra América TV y la productora Mandarina, ya que el informe salió en LAM: "Suprimir de sus canales digitales, portales y redes los segmentos del 03/09/2026 vinculados a la intimidad y salud de la Sra. Esmeralda Mitre".

Allí, remarcan que no existe en la resolución judicial ninguna acreditación de esa deuda.

El mencionado expediente se inició a partir de una presentación de Mitre. A partir de ese paso ya salió el oficio con los detalles aquí planteados.

También se incluyó restricciones expresas sobre la cobertura de su vivienda. La magistrada exigió retirar las "tomas, imágenes y menciones referidas a su domicilio y fachada edilicia", un punto central del informe televisivo que provocó el reclamo de la heredera.

A su vez, el fallo establece una prohibición hacia el futuro para los involucrados. El tribunal notificó a las partes que deberán "abstenerse de difundir circunstancias atinentes a este proceso de familia o imágenes del inmueble donde reside, bajo apercibimiento".

La jueza Myriam Marisa Cataldi exigió retirar las "tomas, imágenes y menciones referidas a su domicilio y fachada edilicia" durante los informes de diferentes programas del canal involucrado.

Esmeralda reaccionó ante la resolución de la jueza. "Es para que estén informados porque están informando mal. Tienen que dar de baja lo que subieron en las redes porque se dio este fallo", aseguró.

Por último, esta resolución impone un límite legal al tratamiento mediático sobre la residencia de Barrio Parque.