Espionaje para ver “on demand”

THE AMERICANS

Un matrimonio de espías del KGB, en los años 80, vive cerca de Washington DC y se hace pasar por estadounidenses: Phillip y Elizabeth Jennings tienen dos hijos que no saben nada sobre la verdadera identidad de sus padres.

Disponible en: Disney+

IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO

Un joven agente de inteligencia de la Policía Federal Argentina que se infiltra en la comunidad judía de Buenos Aires. Sus reportes sirven para preparar el camino de los peores atentados terroristas en la historia del país: el ataque a la embajada de Israel en 1992 y la voladura de la AMIA en 1994.

Disponible en: Prime Video

HOMELAND

Durante una misión en Irak, las fuerzas especiales localizan al sargento de la Marina Nicholas Brody (Damian Lewis), ocho años después de su desaparición en Irak, donde vivió encarcelado. La joven Carrie Mathison (Claire Danes), una impulsiva e intuitiva agente de la CIA, sospecha que Brody se ha pasado al enemigo.

Disponible en: Netflix

THE NIGHT MANAGER

Sigue la historia de Jonathan Pine, un exsoldado británico y gerente nocturno de un hotel de lujo, que es reclutado por los servicios de inteligencia para desmantelar una peligrosa red de tráfico de armas.

Disponible en: Prime Video

EL HOMBRE INFILTRADO

La trama sigue a Charles, un profesor jubilado que se infiltra en una residencia de ancianos en San Francisco para investigar el robo de una reliquia familiar. Lo que comienza como una misión de espionaje se transforma en una experiencia de reconexión personal y amistades entrañables.

Disponible en: Netflix