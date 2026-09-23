“Está de buen humor”: Mirtha Legrand continúa su recuperación tras ser internada

A días de volver a ser internada en el sanatorio Mater Dei a raíz de una neumopatía, la salud de Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente y, a la espera de un nuevo parte médico y de su alta definitiva, se conoció cómo sigue evolucionando la diva.

Fue Adrián Pallares en “Intrusos” quien brindó nuevos detalles sobreel estado de “La Chiqui”. “Está muy bien. Dos veces por día va el kinesiólogo, está sentada en una silla, está viendo televisión, está de buen humor”, relató Pallares en vivo.

“La familia está muy sorprendida porque la recuperación ha sido milagrosa”, agregó el conductor sobre la situación que atravesó el entorno de la diva, preocupados debido a su frágil estado.

“Paciencia para el alta porque hay que ver los cultivos, qué resultados dan y todo, pero va todo muy bien”, señaló Pallares en base a la información que pudo obtener de la parte de la familia de Legrand.