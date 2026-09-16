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Este fin de semana, suena “Carmina Burana” en el Argentino

Carlos vieu, director de la orquesta del Teatro Argentino, junto al tenor sergio spina

Por Redacción

Este fin de semana, en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, se podrá escuchar un clásico: la Orquesta, Coro y Coro de Niñxs del Teatro, junto a cantantes solistas, interpretarán “Carmina Burana” de Carl Orff.

La monumental obra del compositor alemán se brindará este sábado, a las 20, y domingo, a las 17, con entrada gratuita (con previa reserva online). Se trata del sexto programa del Ciclo Anual de Conciertos, y estará íntegramente dedicado a la cantata “Carmina Burana”, con la dirección de Carlos Vieu, la Orquesta Estable, el Coro Estable -preparado por Santiago Cano-, el Coro de Niñxs -que conduce Mónica Dagorret- y los solistas Marisú Pavón (soprano), Sergio Spina (tenor) y Cristian Maldonado (barítono).

El compositor alemán Carl Orff (1895-1982) se caracterizó por un original estilo musical que combinó los modos griegos, el canto gregoriano, las canciones medievales y las melodías populares. Sus creaciones tuvieron siempre un soporte literario y a partir de procedimientos en apariencia sencillos logró resultados de una impresionante grandeza.

Su trabajo más conocido, escrito en 1937, es la cantata para coro mixto, solistas y orquesta “Carmina Burana” (“Canciones de Beuern”). Se basa en una colección de versos medievales redactados -al modo de poetas clásicos como Horacio, Catulo u Ovidio- por los goliardos, monjes que habían abandonado sus monasterios para andar errantes y que celebraban la naturaleza, el amor y el vino y se burlaban del clero tradicional. De los más de 300 poemas hallados en 1803 en un monasterio benedictino de Alta Baviera, Orff eligió 24 para incluirlos en su obra. Evitando complicaciones melódicas o armónicas, el músico partió de sonidos básicos y patrones rítmicos fácilmente reconocibles para componer una pieza que, desde su estreno en 1937, resultó irresistible para el público.

“Carmina Burana” forma parte de la trilogía de cantatas de Orff inspiradas en textos latinos llamada “Trionfi” (“Triunfos”), junto a “Catulli Carmina” (“Canciones de Catulo”) y “Trionfo di Afrodite” (“Triunfo de Afrodita”).

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