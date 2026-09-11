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Sigue la polémica

“Este show es muy mío”: Tini Stoessel lanzó una nueva indirecta a su padre

Tini sigue dando que hablar

Por Redacción

Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de la polémica al hablar sobre la creación de su último espectáculo, luego que se conoció que su nombre no forma parte de los créditos del mismo y es su padre, Alejandro Stoessel, quien figura como el propietario de los derechos.

En medio del escándalo familiar que persigue a los Stoessel con la auditoría a su patrimonio y el hermetismo de parte de los protagonistas, la artista abrió su corazón con sus fanáticos y reflexionó sobre la idea de disfrutar “estar lejos de casa”, lo que fue interpretado como una indirecta a sus padres.

“Amo hacer Futttura, ¿saben por qué? Porque escribí hasta la coma de este show, es muy mío, en cada show que hago dejo mi corazón y mi alma acá”, sostuvo frente a sus seguidores. “No solamente yo, sino todo mi equipo que me ayudó a hacer todo esto: mis bailarines, músicos, el equipo técnico que no se ve”, destacó.

Las declaraciones de Tini resonaron fuerte en redes sociales y funcionan como una respuesta a las versiones que circularon en los medios. Por otra parte, el abogado de Alejandro negó la existencia de una causa sobre los bienes económicos de la artista, aunque confirmó que padre e hija no tienen contacto.

Aparentemente, Tini y su padre estarían en negociaciones para chequear el porcentaje que le corresponde a cada uno por los años que trabajaron juntos. Una de las versiones indica que Alejandro, quien fue manager de su hija durante 15 años, exige el 50 por ciento de las ganancias que se generaron, mientras que la artista sostiene que sus ganancias deberían ser mayores a las de él.

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