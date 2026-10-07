Esteban Lamothe y Débora Nishimoto revelaron todos los detalles la boda: desde la propuesta a la íntima ceremonia

Tras confirmar públicamente su compromiso, Esteban Lamothe y Débora Nishimoto contaron todo.

Allí, la pareja de actores dio detalles inéditos sobre los preparativos de la boda, la propuesta de matrimonio y el viaje que planean encarar juntos.

Por su parte, la actriz reveló que el pedido formal ocurrió durante unas vacaciones en Chile. "La propuesta fue hace casi un año, el 31 de diciembre, en Chiloé", contó Débora. Asimismo, el actor confesó entre risas lo complicado que le resultó guardar el secreto durante los días previos al festejo de Fin de Año.

Lamothe admitió haber atravesado mucha ansiedad antes de entregar la alianza. "Yo tenía los anillos en la mochila desde el 23 de diciembre y no quería que ella los viera porque se los iba a dar el 31", detalló. Aunque su plan original era aguardar hasta la medianoche, los nervios alteraron por completo el cronograma de la pareja.

Débora relató la insólita secuencia que terminó precipitando la propuesta. "Quería decírmelo a las 00 y por los nervios me lo dijo apenas se despertó de la siesta", recordó sobre esa tarde. El actor dio su versión entre risas: "Me acosté a dormir la siesta, no pude dormir, y cuando me levanté le dije en la mochila hay algo y estaban los anillos".

Así, respecto al evento, remarcaron que apostarán por una celebración sumamente íntima y acotada.

También, confirmaron que la fecha elegida es el 4 de diciembre y contaron la razón por la que dejaron a varios allegados fuera de la lista: "Amigos y familia, la gente que más queremos que esté".

En cuanto a la ceremonia, el vínculo quedará formalizado mediante el registro civil. Pero, Esteban remarcó que espera sumar un gesto espiritual a la unión: "Quiero un cura que nos bendiga, o nos tire agua bendita por lo menos, porque soy católico y más tradicional".

Por último, la pareja compartió cuáles son sus planes para los días posteriores al casamiento: "Vamos a tener una luna de miel chiquita y después nos queremos ir a Japón". Se trata de un gran anhelo compartido por la actriz, quien reconoció que viajar al continente asiático con él era un sueño pendiente.