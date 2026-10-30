Esteban Prol reemplazará a Antonio Grimau

El actor Esteban Prol se sumará al elenco de la obra de teatro “Votemos”, que se reestrenará el próximo 26 de diciembre en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz, como parte de la temporada teatral de verano. El intérprete ocupará el lugar que dejó Antonio Grimau, tras su fallecimiento.

Grimau murió el pasado 19 de octubre, a los 82 años. Tal como informó la periodista Maru Leone, Prol se incorporará al cuerpo actoral que también integran Andrea y Anna del Boca, madre e hija, en una producción a cargo de Adrián Suar.

La incorporación de Prol permitirá darle continuidad al proyecto teatral, que llegará a la temporada de verano con una propuesta que combina humor, emoción y una temática de fuerte contenido social.

La pieza es una adaptación teatral del cortometraje español “Votamos” y tuvo su estreno en abril de 2023, encabezada originalmente por Agustina Cherri y acompañada por un destacado elenco integrado por Juan Gil Navarro, Carlos Portaluppi, Gustavo Garzón, Virginia Lago, Tomás Kirzner, Muriel Santa Ana y Alan Daicz.

UNA TEMÁTICA ACTUAL y necesaria

El espectáculo aborda las enfermedades de salud mental y los prejuicios que todavía existen en la sociedad hacia las personas que las padecen. A partir de una situación cotidiana, la historia pone en discusión los límites de la convivencia de pareja y los conflictos que pueden surgir cuando los temores y las ideas preconcebidas se imponen sobre la empatía.

“Votemos” es una comedia sentimental que propone un debate sobre la salud mental, la convivencia y la estigmatización, utilizando el humor y la ironía como herramientas para abordar una problemática sensible. Su historia está basada en el cortometraje “Votamos”, nominado a los premios Goya en 2022 y preseleccionado para la lista corta de los preciados premios de la Academia de Hollywood: los Oscar.