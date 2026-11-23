¿Qué queda cuando se apaga el aplauso? La pregunta abre la sinopsis de “Ética en movimiento. El filósofo y la bailarina”, pero antes de ser un planteo dramático fue un problema bien concreto para Estela Erman. Egresada de la Escuela Coreográfica del Bolshoi, figura invitada en teatros de media Europa, de Japón y de Cuba, hizo una carrera que muchos firmarían sin leer la letra chica. Y sin embargo: “Hace muchos años que estoy en la búsqueda de ese ser interior, de un montón de preguntas y de dudas. Como artista he recorrido el mundo, he tenido todo lo que soñaba tener, el éxito, la fama, y siempre me preguntaba qué hay de esto, si hay algo más”.

La respuesta llegó por un camino raro para una bailarina: un pulidor de lentes holandés del siglo XVII que escribió su gran libro como si fuera un tratado de geometría: “Cuando me encontré con Spinoza, no hace mucho, aunque seguramente estaba en mí desde hacía mucho tiempo, empecé a vivir con Spinoza, a tratar de vivir con la filosofía en cada instante de mi vida. Y vi los resultados en mí, vi las respuestas a muchas preguntas. Al hacerme tanto bien, como todo artista sentí la necesidad de transmitirlo, y mi forma de transmitirlo es el arte: es la danza, es la música, la sensibilidad. Así nació la obra”, dice, en diálogo con EL DIA.

Homenaje bailado

Ese homenaje bailado al autor de la “Ética” subirá a escena una única vez, este martes a las 20.30, en la Sala Picasso del porteño Paseo La Plaza (Corrientes 1660), con Erman junto al actor Francisco Andrade y a Matías Santos, bailarín del Ballet Estable del Teatro Colón.

Y la protagonista, una bailarina que tras el éxito se pregunta quién es, se le parece bastante. “Por supuesto que la obra habla de mí, y de muchos de nosotros, que a través de una búsqueda de lo externo nos olvidamos de nuestra alma, de nuestros valores internos, y caemos a veces en un abismo del que es muy difícil volver”, afirma Erman.

“Lo he vivido”, continúa. “Y hoy me siento muy feliz, a mis 74 años, de haber vuelto de eso y de sentirme plena en mi cuerpo y en mi mente. Eso fue gracias a Spinoza, que me acercó a percibir y a vivir esa felicidad que estaba buscando, esa paz que buscaba: vivir con la filosofía”.

Spinoza escribió la “Ética” “al modo geométrico”, con definiciones, axiomas y proposiciones, y Erman se tomó el método al pie de la letra. “Toda la obra está basada en el libro. El texto es spinoziano al cien por ciento: no son observaciones mías, son las frases y lo que él pone en la ‘Ética’. Hice toda una búsqueda de imagen para acompañar cada definición, cada axioma. Y sí, claro que hay líneas: mi estética es muy geométrica desde siempre, así que no me fue difícil. Cuando uno llega desde el punto profundo de su ser, desde esa verdad que todos tenemos, todo fluye. Todo ya está en el universo; solamente hay que estar en la vibración acorde a lo que uno siente, a lo que uno piensa y a lo que uno hace”.

La razón geométrica, sin embargo, suena a puro romanticismo. “Chopin y Rachmaninoff son dos compositores que me han acompañado y que amo, junto con otros, por supuesto, como Mahler o Tchaikovsky en sus conciertos. Son muy pasionales y me acompañaron maravillosamente en la obra”, dice. El tercer nombre de la banda sonora es el de Viviana Martinovich. “Viviana aporta toda esa parte de hoy. Es una joven compositora, parte de mi familia, porque es mi prima, y compuso esto para mí. No se dedica de lleno a la composición, pero es talentosísima, y consideré que lo suyo era algo contemporáneo, porque Spinoza es contemporáneo: lo estoy viviendo yo, lo estamos viviendo. Con ese color de un bandoneón que aparece quise representar a un Spinoza de hoy, y de este lugar del mundo”.

Ese Spinoza rioplatense, además, le habla a una generación en particular. “En el espectáculo están convocados muchos jóvenes, para que perciban qué hermoso es vivir de esta forma, de otra forma, en esa búsqueda de lo exquisito, de lo excelso, como dice Spinoza, que es difícil y raro, pero que nosotros podemos conseguir. Podemos vivir de esa forma”.

LO QUE PUEDE UN CUERPO

La frase más citada de la “Ética”, “nadie sabe lo que puede un cuerpo”, parece escrita para una bailarina, y Erman no esquiva la idea de que su gremio sabe algo más que el resto. “Es cierto. Nosotros, los bailarines, con la disciplina que tenemos y con las responsabilidades... Yo fui siempre protagonista de los primeros roles y, si no estaba yo, no se hacía la obra. O sea que pasamos por cualquier dificultad y la resolvemos, y eso es un aprendizaje maravilloso”. Lo que sigue es una advertencia sobre el presente: “Hoy en día, en la formación, los maestros son mucho más permisivos, y así estamos creando toda una sociedad de cristal: estos niños que llamamos de cristal porque están llenos de miedos, llenos de inseguridades. Yo creo que desde el arte podemos ayudar mucho a darles seguridad, a darles toda la fuerza de ese ser interior con el que cada uno vino a este mundo”.

Esa fuerza la conoce desde adentro. Instalada en Europa después del Bolshoi, Erman fue elegida por el coreógrafo francés Joseph Lazzini como intérprete de sus obras, y hoy, nombrada por él heredera artística, las repone en compañías de distintos países. De aquellos años no guarda un mapa de teatros sino una sensación: “Cuando estoy en un escenario ya no tengo noción de en qué país ni en qué teatro estoy. Estoy en el universo, recibiendo esas energías sutiles, esa esencia sutil que me hace una con el público, y está solamente mi alma, que se manifiesta a través, evidentemente, de un cuerpo con total control. Por eso siempre digo, y en la obra lo digo, que durante casi toda mi vida me ocupé de controlar mi cuerpo, pero no me ocupé de controlar mis sentimientos”. No es un detalle menor en una obra sobre Spinoza: la cuarta parte de la “Ética” se titula, justamente, “De la servidumbre humana, o de la fuerza de los afectos”.

En ese camino, Lazzini fue decisivo. “Disfruté muchísimo de las coreografías, de la creación. Me dediqué mucho a crear las obras de mi coreógrafo, Joseph Lazzini, y él me ayudó realmente, de una manera muy spinoziana, a encontrar mis verdades en el arte de la danza. Dos brazos y dos piernas moviéndose: hoy vemos mucha técnica, pero no vemos una emoción que irradie como la de los grandes de la época de oro de la danza, cuando cada movimiento era un desgarro, un desgarro del alma. En ese período y de esa forma estuve yo manifestándome”. Con dos piezas de Lazzini, “Cantadagio” y “Appel”, llegó invitada al Teatro Colón. “Claro que fue una emoción muy grande. Sentir que mi gente, que mi historia, estaba presente y estaba viendo lo que yo había vivido, y a la vez poder devolverle algo”.

Si hubo un conatus, ese esfuerzo por perseverar en el ser alrededor del cual gira la obra, que la sostuvo en la danza, Erman lo encuentra en la enseñanza. “Amo la pedagogía. Hace muchos años que doy clases, estudié mucho para ello, investigué e investigo mi cuerpo, sus posibilidades energéticas, vibracionales. Creé un método de ejercicios físico-espirituales, el método Estela Erman, con el que formé maestras en toda la región, en toda la Argentina y también en el extranjero. Tengo mis escuelas en Ushuaia, en Río Grande, en Brandsen”, enumera, y en esa lista aparece una ciudad a menos de una hora de La Plata. En sus clases, además, hay meditación antes de empezar a trabajar.

Lo que más disfruta son los comienzos. “Me gusta mucho estar con los niños, con la formación, con los primeros pasos. Siento que se puede llegar a una disciplina a través del amor. La disciplina no es agresión: la disciplina con amor ellos la aceptan, la necesitan. Cuando se acercan a un estudio de danza, se acercan con todo su amor y todo su ímpetu, con ese conatus que los impulsa a decir ‘me gusta el ballet’. Entonces está en nosotros hacerla amar con nuestro ejemplo, inspirarlos. Yo me siento una inspiradora, y eso es lo que más aprecio de la pedagogía, de lo que yo puedo transmitir”.

Esa vocación la llevó también a organizar intercambios culturales. “Hice muchos intercambios con Francia, auspiciados por la Embajada de Francia. Durante 10 o 15 años llevé grupos de 20 o 30 chicos, siempre alumnos míos, o recorría el país buscando talentos que hoy son primeros bailarines en distintos lugares del mundo. Los llevaba a Francia para que vieran otra forma, para que aprendieran los modales, para que fueran a los museos y se impregnaran de ese arte, porque es un todo. La danza no es controlar un cuerpo, hacer piruetas o moverse de una forma hoy bastante acrobática, sino realmente descubrir esa esencia sutil que nos lleva. Y eso es lo que tenemos que transmitir al público”.

Por eso, cuando se le pregunta por la danza en la Argentina, prefiere hablar de cómo se forma a los bailarines. “Creo que habría que hacer muchas reformas en la formación, y no solamente en la disciplina de la danza: sabemos bien qué es lo que pasa con la educación. Habría que rever los programas, actualizarse, para que después tengamos profesionales mucho mejor preparados. Hay talentos maravillosos en la Argentina, pero creo que hay una falla bastante grande en la formación”.

En “Ética en movimiento” Erman firma la dramaturgia, la coreografía, la dirección, la escenografía y la producción, con iluminación de Miguel Coronel y Milena Adatto, vestuario de Claudia Pelusso y diseño de video de Daniel Fumega. ¿Es su obra más personal? Ella relativiza: “En cada obra que hago siempre pongo algo de mí. Siempre hay un mensaje, y siempre es lo que necesito decir”. Lo que necesita decir ahora pasa por el Dios de Spinoza, que en la “Ética” es la única sustancia y se identifica con la naturaleza. Erman lo nombra a su manera: “Esa sustancia sublime llamada Dios”.

Y en este lugar del mundo, dice, encontró el suyo. “Yo soy muy feliz de estar en este país, muy feliz. La Argentina me permitió desarrollarme en muchos aspectos: creé escuelas, creé un método de trabajo que sirvió para la formación en todo tipo de trabajo corporal y espiritual. Así que me siento muy en beatitud en este lugar”. La palabra tiene resonancia spinoziana: es la que el filósofo reserva para el cierre de su libro, donde la define no como el premio de la virtud sino como la virtud misma. Para los que vienen detrás, Erman tiene un consejo: “Siempre les digo a mis alumnos: viajen, pero vuelvan. Acá hay mucho para hacer y mucho para dar”.