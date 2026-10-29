“Esto es Halloween”: la propuesta de Artex100pre para la Noche de Brujas

El grupo teatral Artex100pre presentará este sábado a las 17 “Esto es Halloween”, una propuesta temática para disfrutar en familia en el marco de la Noche de Brujas. La cita será en La Alborada, 58 entre 10 y 11.

La historia sigue a Nico, un apasionado de Halloween que no sabe qué disfraz elegir este año. Con la ayuda del público y un sorteo especial, descubrirá su atuendo y saldrá a pedir dulces, hasta que una casa embrujada, un libro mágico y una llave misteriosa lo enfrenten con los villanos más temidos de los cuentos.