“Estoy bien”: en una noche emotiva, Céline Dion volvió a cantar

Con lágrimas de alegría, la cantante Céline Dion renació este fin de semana en el escenario tras seis años de ausencia debido a una enfermedad neurológica incurable, en un concierto con todas las entradas agotadas en París.

“Hay algo que puedo decirles en dos palabras: estoy bien. He aprendido a vivir con esta fragilidad, de tanto tenerla cerca la he domesticado y he decidido convertirla en la fuerza para vivir”, lanzó la estrella francocanadiense a los 30.000 espectadores reunidos en la Plenitude Arena, una inmensa sala en las afueras de París.

Dion abrió visiblemente emocionada su primer recital completo en seis años con su balada en francés “On ne change pas” (”Uno no cambia”) de los años noventa. Con lágrimas en los ojos, la diva de 58 años tuvo que dejar de cantar momentáneamente durante el primer tema.

“Estas son, por supuesto, lágrimas de alegría. Estoy encantadísima de verlos”, dijo a los espectadores, a quienes lanzó besos.

La cantante reveló a finales de 2022 un diagnóstico de síndrome de la persona rígida, una enfermedad autoinmune que puede provocar una rigidez muscular extrema, espasmos dolorosos y calambres intensos.

Su regreso al escenario revela una extraordinaria recuperación tras la enfermedad que le obligó a cancelar conciertos en medio de la incertidumbre sobre si podría volver a los escenarios.

“El camino fue más rocoso de lo esperado”, dijo la artista al hablar a su público en inglés y francés. “Pero me aferré a un tenue rayo de luz en la distancia, en lo profundo de las montañas”, agregó. “Esta noche quiero cantar para ti, cantar para mí, cantar por la vida”.

Nadie se quiso volver la vuelta, claro: de hecho, además de decenas de miles de fans, el diario francés Le Parisien afirmó que la ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama asistió “discretamente a este primer concierto”.

La intérprete de “My Heart Will Go On” había suspendido la gira que había comenzado en 2019, primero por la pandemia de covid-19 y luego debido al deterioro de su salud. Ha regresado al escenario tras lo que ha descrito como años de entrenamiento “como una atleta” con ballet y pilates varias veces por semana, además de terapia vocal. Ahora, inicia su gira de 26 fechas con 16 conciertos agotados en septiembre y octubre, antes de regresar para otros 10 en mayo. Se prevé que la residencia de la estrella genere cientos de millones de euros en beneficios.

A lo largo de sus cuatro décadas de carrera, Dion ha vendido alrededor de 260 millones de álbumes en francés e inglés, impulsada por éxitos como “It’s All Coming Back to Me Now” y “Because You Loved Me”.