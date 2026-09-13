“Estoy como loca”: La Bomba Tucumana reveló el particular tratamiento de salud que se realizó

Gladys "La Bomba" Tucumana volvió a llamar la atención con sus declaraciones al revelar detalles sobre un reciente procedimiento estético y de salud al que se sometió en su provincia natal. Con el carisma que la caracteriza, la creadora de la "Pollera Amarilla" confirmó que se colocó un pellet hormonal en la zona de los glúteos y explicó cuáles fueron sus efectos inmediatos.

Durante una entrevista, la cantante atribuyó la intervención a su profesional de confianza: “Daniel Lamagni te voy a matar porque no sé qué, es mi médico de Tucumán, me puso el chip”, bromeó entre risas ante los micrófonos. Al ser consultada sobre la fecha de la aplicación, precisó que se lo realizó apenas “hace poquito, tres semanas”.

En cuanto a los mitos que rodean a este tipo de tratamientos médicos, La Bomba se encargó de aclarar que no se trata de un estimulante vinculado estrictamente al deseo: “Estoy como loca, pero no como loca sexualmente, porque la gente cree que el chip es el chip sexual. No, es un pellet hormonal, que te ayuda a estar animada y todo”, enfatizó.

Finalmente, la intérprete aseguró que los cambios en su rutina y estado de ánimo se sintieron desde los primeros días: “La verdad que estoy... me despierto a las seis de la mañana, tengo ganas de salir corriendo, hablo un montón, estoy muy bien”, concluyó sobre el impacto positivo de la terapia hormonal.

Qué es el pellet hormonal

El pellet hormonal, muchas veces llamado “chip sexual”, es un pequeño cilindro sólido similar a un grano de arroz que se coloca bajo la piel para liberar hormonas de forma lenta y constante durante un período de 4 a 6 meses. Se implanta mediante un procedimiento ambulatorio menor con anestesia local, generalmente en la grasa del glúteo o el abdomen.

En mujeres, mejora los síntomas de la pre y post menopausia, mejora el insomnio, depresión, ansiedad, fatiga, dolores de cabeza, sofocos, disminución de la libido, dolores articulares y óseos, pérdida de memoria y sequedad vaginal.

Por su parte, en los hombres mejora los síntomas del déficit androgénico, disminución de la libido, dolores articulares y óseos, pérdida de masa muscular y mejora el sueño.