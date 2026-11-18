Lourdes Fernández declaró ayer en el juicio contra su ex Leandro García Gómez, acusado de ejercer violencia de género contra ella en un hecho que cobró relevancia mediática en octubre de 2025.

A la salida del tribunal, la cantante habló con la prensa y dijo: “Estoy muy triste. Que algo que tiene que ver con el amor termine de esta manera, es muy feo”.

Un punto que llamó la atención de su testimonio ante los medios es que, aunque ella no denunció ni es querellante, sí hizo hincapié en el trabajo que llevaron a cabo los investigadores: “Quiero felicitar a la Justicia y espero que hagan lo mismo con un caso que no sea mediático. Solo quiero decir no a la violencia”.

Sobre su ex, Lowrdez respondió: “Es alguien a quien yo quise mucho. Nunca pensé estar en esta situación, es una pesadilla”. García Gómez se encuentra preso en Ezeiza y podría recibir una pena de hasta 15 años.