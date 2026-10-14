Evitó hacer declaraciones: el silencio de Julieta Ortega tras la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La actriz Julieta Ortega evitó hacer declaraciones sobre la escandalosa separación de su hermano, a 27 días de contraer matrimonio.

Así, en medio del escándalo por la reciente separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, Julieta Ortega, hermana del músico, se negó a dar declaraciones sobre la relación de su hermano y confesó que, al igual que todos, se enteró gracias al comunicado de la actriz.

Allí, las cámaras de Intrusos fueron en busca de la palabra de Julieta, pero ella escapó al ver el móvil. “No, no, por favor, no me hagas esto”, pidió Ortega al periodista.

Al ser consultada sobre cómo se enteró de la noticia de la separación de su hermano, fue contundente: “Como ustedes”. En ese sentido, dejo en claro que la separación fue reciente.

Mientras que la cámara la perseguía por las calles, ella pedía: “No me hagas esto, te lo pido por favor”.

Sobre la relación de su hermano, evitó hacer declaraciones: “Simplemente nada para decir”.