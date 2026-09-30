Ex de Hayden Panettiere dice que le faltan cosas de su departamento

El ex prometido de la actriz Hayden Panettiere, el boxeador Wladimir Klitschko, presentó una petición urgente en la que solicita que se le permita actuar como representante temporal de su hija de 11 años para proteger su herencia tras la muerte de su madre. Klitschko ha tenido la custodia total de la niña, Kaya, durante la mayor parte de su vida. Kaya es la única heredera de Panettiere. La presentación cita objetos incautados en una investigación federal sobre la muerte de la actriz, personas no identificadas y no autorizadas que accedieron a su residencia, y objetos de valor que faltan.

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