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Explosivo estreno de Wanda Nara: cuánto midió el rating de MasterChef Celebrity

Por Redacción

El esperado regreso de MasterChef Celebrity desembarcó fuerte en la pantalla de Telefe.

Con la conducción de Wanda Nara, acompañada por un grupo de figuras muy famosas, el ciclo culinario generó una enorme expectativa en el público.

Así, la apuesta logró capturar la atención desde el primer minuto de transmisión.

El reality show inició en la pantalla con un 10.5 puntos. Seguidamente, la marca subió a 11.2 y continuó con un ascenso marcado hasta los 12.7 puntos.

Pero, a los pocos minutos de emisión, el programa logró pasar con comodidad el piso de los 13 puntos.

Verdaderamente, un fuego. En ese tramo de la noche, el ciclo de cocina tocó los 13.6 puntos de audiencia.

Con estos registros, la señal superó con claridad el promedio de los últimos episodios de Gran Hermano Generación Dorada.

La competencia de cocina mantuvo una tendencia en alza muy firme.

A los quince minutos del debut, el ciclo llegó a los 13.9 puntos en las mediciones. Durante ese bloque, los registros oscilaron entre los 13.4 y los 13.7 puntos.

Las hornallas a full. Al cumplirse media hora al aire, el programa logró su pico máximo con 14.4 puntos.

Tras ese registro alto, la marca bajó unos minutos a los 13 puntos de rating, pero cerca de las 23, el ciclo recuperó fuerza y volvió a escalar hasta los 14 puntos.

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