Explotó el rating por la Selección en el Mundial: cuál fue el partido más mirado

Sin dudas, el avance de la Selección Argentina en el Mundial 2026 no solo mantiene en vilo a millones de hinchas en las canchas de Estados Unidos, sino que también está rompiendo pantallas en los hogares argentinos.

El reciente y sufrido triunfo frente a Suiza volvió a disparar los números de audiencia, consolidando una tendencia que no para de crecer en la etapa de eliminación directa.

Pero, el comportamiento del público en este torneo viene siendo muy diferente al de Qatar 2022.

Aunque los cuartos de final paralizaron al país, el récord de audiencia de este Mundial no pertenece al último partido frente a los suizos, ni tampoco al debut.

Hay un sorprendente encuentro que, de manera inesperada, se mantiene en la cima como el más visto

Contra todo pronóstico, el encuentro que más audiencia reunió no fue un partido de cuartos de final, sino el primer cruce de eliminación directa.

El duelo frente a Cabo Verde alcanzó 57,9 puntos de rating, convirtiéndose en el encuentro más visto de la Selección Argentina en lo que va del Mundial 2026.

El ranking de audiencia quedó conformado de la siguiente manera:

Argentina vs. Cabo Verde: 57,9 puntos.

Argentina vs. Suiza: 56,1 puntos.

Argentina vs. Argelia: 53,8 puntos.

Argentina vs. Egipto: 52,9 puntos.

Argentina vs. Austria: 52 puntos.

Argentina vs. Jordania: 49,2 puntos.

Aunque el partido frente a Suiza se disputó un sábado por la noche, una franja de alto consumo televisivo, no consiguió superar la audiencia obtenida ante Cabo Verde.

Una de las explicaciones es que aquel encuentro marcó el inicio de la fase eliminatoria, una instancia que históricamente despierta un fuerte interés entre los hinchas y elevó el consumo de televisión.

En cambio, el duelo frente a Egipto, disputado un martes al mediodía, fue el que registró la caída más marcada entre los partidos de eliminación directa.

Por otra parte, la mayor parte del público eligió seguir el partido por Telefe, que concentró aproximadamente 33,4 puntos de rating.

Detrás se ubicó TyC Sports, con 16,5 puntos, mientras que TV Pública reunió 4,6 puntos y DSports completó la audiencia con 1,6 puntos.

Finalmente, vale destacar que, estas cifras corresponden exclusivamente a la televisión tradicional y no incluyen a quienes siguieron el partido por plataformas de streaming.