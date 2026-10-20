Fabián Gianola fue atropellado en Núñez y deberá ser operado: cómo se encuentra el actor

El actor Fabián Gianola vivió un dramático momento en las últimas horas tras ser embestido por un vehículo mientras cruzaba la calle en el barrio porteño de Núñez. Producto del fuerte impacto, sufrió heridas de gravedad en uno de sus brazos y deberá someterse a una intervención quirúrgica en la Sanatorio de La Trinidad de San Isidro.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Deheza y Melián. Según relató el propio artista, se disponía a cruzar por la senda peatonal cuando un automóvil dobló de manera imprevista y lo chocó a gran velocidad. “Cruzaba por la senda peatonal y, cuando estaba llegando a la otra vereda, un auto dobló hacia Deheza y me atropelló. Me levantó por el aire. Caí con la cola en el charco del cordón, pero primero reboté con el brazo en el pavimento”, relató el actor.

A raíz del golpe, el diagnóstico médico confirmó lesiones de consideración: “Tengo fractura expuesta de radio y del ligamento de la muñeca. Sigo bastante dolorido. El tipo nunca me vio, no se escuchó una frenada. Es muy doloroso, así que estoy con calmantes”.

A pesar de la gravedad del accidente, Gianola destacó que se mantuvo consciente en todo momento y valoró no haber sufrido lesiones en la cabeza ni descompensaciones físicas. Tras el choque, el conductor del vehículo llamó al 911.

Si bien el SAME se hizo presente con intenciones de trasladarlo al Hospital Pirovano, el actor optó por dirigirse por sus propios medios a la sede del Sanatorio San Lucas / Shopping DOT para atenderse a través de su medicina prepaga, donde le realizaron las primeras radiografías y le colocaron un yeso provisorio.

“Estoy bien, pero tengo el brazo con un cabestrillo. Estoy tranquilo, como, voy y vengo, pero no puedo manejar. Mañana me operan a las cuatro de la tarde en La Trinidad de San Isidro”, sentenció sobre los pasos a seguir en su recuperación.



