Dos mujeres, una fábrica sin ventanas y una rutina que parece repetirse indefinidamente. Entre cajas de cartón, conversaciones y silencios, Esther y Alma van dejando al descubierto sus historias personales, sus deseos y contradicciones, atravesadas por vínculos en los que el amor y la violencia parecen confundirse.

Con dramaturgia y dirección de Osvaldo Peluffo y las actuaciones de Ivana Barcelona y Daiana Fossati, “Fábrica de chicas”, espectáculo de la Compañía Farö, ofrecerá su última función este domingo, a las 20, en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, apenas cuatro días después del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que invita a reflexionar sobre la problemática que aborda la propuesta.

Declarada de interés provincial por la Cámara de Diputados, la obra transita su cuarta temporada y ha recorrido diferentes teatros, escuelas y espacios culturales, además de haber participado, con otro elenco, de un festival en España.

“En mis espectáculos siempre abordo el mundo femenino, es un universo muy rico, muy interesante, en el que siento que hay mucho por contar. Cuando escribí no esperaba que tuviera tanto impacto”, contó Peluffo, quien encontró la puntada inicial de esta historia en la convocatoria a un concurso teatral sobre violencia de género.

Lejos de construir un relato aleccionador, el autor propone una mirada sobre la complejidad de los vínculos humanos, las violencias naturalizadas y la facilidad con la que muchas veces se juzga al otro sin conocer su historia.

“Sin empatía no existe un vínculo humano real. No es cierto que debamos ponernos en el lugar del otro, pero sí escuchar entendiendo que cada uno de nosotros mira, acciona, siente, desde su propia experiencia”, sostuvo el director.

Con personalidades contrapuestas, Esther y Alma sostienen el entramado dramático de una puesta en la que dos hombres, aunque físicamente ausentes, tienen una fuerte presencia a través de las conversaciones de las protagonistas. Una cámara de seguridad, en tanto, vigila sus movimientos, pero es incapaz de escuchar aquello que tienen para decir.

En ese contrapunto actoral, Barcelona encontró uno de los mayores desafíos de su interpretación: “Transitar desde el enojo hacia la ternura en cuestión de segundos, con dureza y amor a la vez”, explicó la actriz, que dedicó cuatro meses a la construcción de Esther y tomó como punto de partida algunos rasgos de la personalidad de una tía.

A lo largo de estas cuatro temporadas, las devoluciones del público terminaron por confirmar la capacidad del espectáculo para interpelar desde la ficción.

“En varias oportunidades se han acercado para decirnos que gracias a la obra se animaron a hablar, se sintieron representadas”, reveló Peluffo, convencido de que el arte constituye un espacio tanto de entretenimiento como de reflexión.

En vísperas de esta despedida, y en el contexto de una fecha especialmente significativa para la lucha contra la violencia de género, el dramaturgo evita, sin embargo, anticipar conclusiones o imponer mensajes.

“Un autor/director muestra, sugiere y cada espectador se llevará aquello que le corresponda, aquello que su vida necesite en ese momento”, concluyó.

“Sin empatía no existe un vínculo humano real”, asegura el autor y director de la obra