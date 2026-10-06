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Facundo Moyano habló con Moria Casán y buscó justificar su reencuentro con Candela Arizaga en España

Por Redacción

Moria Casán intercambió varios mensajes con Facundo Moyano y los mostró en La mañana con Moria

Así, la conductora detalló lo que habló con el dirigente político que confirmó que está junto a Candela Arizaga en Madrid, España. “Estamos enamorados y contentos. Nos sentimos libres”, ex presó el exdiputado nacional, en una charla privada que mantuvo con Moria.

La animadora también precisó que Moyano le habló sobre la causa que la Justicia argentina todavía tiene contra él que inició hace dos meses.

“No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en territorio extranjero”, expresó Moyano, acerca de la posibilidad que haya algún tipo de acción debido a que se los vio juntos.

Además, Moyano habló sobre cómo está la joven influencer. “Candela llora todos los días y queremos estar juntos”, remarcó.

El testimonio de Moyano surgió luego de que se filtró un video que lo mostró junto a Candela en Madrid.

Recordemos que, las imágenes que circularon en las redes volvieron a poner el foco acerca de la relación entre el exdiputado y la modelo de 23 años.

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