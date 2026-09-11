Fede D’Elía, en problemas: los hinchas de Central se organizan para “tirarle huevazos”

Declarado hincha de Estudiantes, Federio D’Elía suele opinar como hincha de a pie en las redes, y ha sido muy crítico de aquel título que el Canalla obtuvo en 2025 por liderar la tabla anual, que derivó en el “espaldazo” del Pincha. Y ahora volvió a la carga, con comentarios sobre los dichos del exentrenador de Central, Ariel Holan: “Mirá qué turbio todo, que no sabe ni cómo explicarlo. Deja en claro que no se sintió campeón, pero en su momento no pudo decirlo”, disparó D’Elía a través de X.

Hasta acá, lo normal para quienes lo conocen. Pero, claro, el actor de “Los Simuladores” tiene que ir a Rosario con su obra “El jefe del jefe”, justo alrededor de la fecha de la final de Estudiantes y Central, y los fanáticos canallas iniciaron una campaña en su contra: “Hay que organizar una marcha y tirarle huevazos”, arengó un usuario, y varios ya se suman...