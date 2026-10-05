Fernanda Iglesias culpó al Chato Prada de impedir que en América traten el tema de su separación de Lourdes Sánchez

La confirmación de la ruptura de la pareja se reveló en la tele. Allí, la periodista Fernanda Iglesias denunció en sus redes que el gerente artístico de América habría pedido a las producciones del canal que de ahora en adelante no aborden su ruptura matrimonial.

Hace tiempo que había rumores de crisis y durante el 2025 incluso se la vinculó a ella con un empesario con una foto abrazada como prueba convincente.

A pesar de esto, la confirmación de que el Chato Prada y Lourdes Sánchez se habían separado causó un fuerte impacto. No deja de ser una pareja que llevaba 16 años juntos y tienen un hijo, Valentín.

Lourdes Sanchéz confirmó la noticia con una frase tan contundente como triste: "Vivía en una agonía".

Al mismo tiempo empezaron a circular versiones de que ella está saliendo con un joven empresario correntino de solo 27 años.

La que echó más leña al fuego fue la periodista Fernanda Iglesias, acusando all Chato Prada, gerente artístico del canal América de impedir que los programas de espectáculos de esa emisora sigan hablando del tema, más allá de que fue en LAM, programa de ese canal el que difundió la noticia.

En un mensaje que puso en sus historias de instagram, Fernanda escribió: "El Chato, hizo llamar a cada una de las producciones de América para prohibirles tratar el tema esta semana."

Y en un segundo posteo agregó, ya hablándole directamente a Prada: "'¿Por qué no dejás que en América se hable de tu separación? ¿Y por qué pediste que me destruyan cuando conté los cuernos que te metía Lourdes que ahora vos mismo estás reconociendo"?

En julio de 2025, Fernanda Iglesias había revelado públicamente versiones sobre una supuesta infidelidad de Lourdes Sánchez al Chato Prada con el empresario Ramón Vegas en México.

Allí, tras abordar el tema de manera reiterada en el programa Puro Show, Iglesias interrumpió la cobertura abruptamente, lo que desató especulaciones sobre una presunta censura.