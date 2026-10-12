Festicalp: cuatro años buscando el cine argentino que no llega a las pantallas

En 2023, en medio de una coyuntura política y económica compleja, una pregunta se volvió urgente: ¿qué estaba filmando el cine argentino? En La Plata, ciudad en la que sobran festivales y ciclos, no había un solo certamen dedicado al cine nacional contemporáneo. “Fue un poco cubrir ese espacio que estaba vacante”, cuenta Andrés Linares, que dirige el Festicalp junto a Matías Cabrera, platense y gestor inicial de la idea.

La apuesta tuvo, desde el comienzo, una palabra clave: federal. “No podemos hablar de cine nacional si nos limitamos solamente a las principales ciudades y centros urbanos que tienen sus universidades o sus centros de producción audiovisual”, explica. Por eso la selección oficial surge de una convocatoria abierta que reúne producciones de los últimos dos años, de distintas provincias y escalas: películas universitarias, obras de cineastas con trayectoria y proyectos autogestivos. “En esa heterogeneidad intentamos rastrear qué está sucediendo con nuestro cine, cuáles son las preocupaciones temáticas, cuáles son las inquietudes formales y estéticas”, agrega.

Cuatro ediciones después, ese termómetro también registra la crisis. “Hemos notado una merma en la cantidad de películas que nos llegan por convocatoria. Puede ser síntoma de estos últimos años, en los que se ha filmado y se ha producido mucho menos”, reconoce. Aun así, el diagnóstico está lejos del réquiem: “El cine argentino sigue encontrando maneras de narrar y de documentar, y de seguir proponiendo que hay otra forma de mirar lo real”. Para Linares, la cuestión es cómo sobreponerse: “No solamente quedarnos en el reclamo, que por supuesto es importante, sino también pensar en alternativas”. Por eso cada edición suma conversatorios para debatir cómo se produce hoy, y “qué filmar, cuáles son las preguntas que nos deberíamos hacer como parte de una comunidad de cine”.

DESTACADOS Y FOCOS

Las funciones se repartirán entre el Pasaje Dardo Rocha, el Centro Cultural Malvinas y el Cineclub Proyecciones Terrestres (calle 3 Nº 1663, entre 66 y 67), donde el lunes 19 a las 19 se presentará la programación completa de esta edición. La selección oficial reúne tres largos y tres cortos, entre ellos “Hijo mayor”, de Cecilia Kang, premiada como mejor dirección en la sección Cineasti del presente de Locarno. A eso se suman seis largos invitados, con “Para hacer una película solo hace falta un arma”, del cordobés Santiago Sein, como película de apertura (lunes 19, 20.30), una de las que, según Linares, “vienen generando discusiones públicas muy interesantes”. También se verán “Ramón Vázquez”, de Gustavo Fontán; “Bosque arriba en la montaña”, de Sofía Bordenave, y “Weser”, de Fernando Spiner.

“Cada año el festival explora el cine de una región de nuestro país y mira hacia atrás para rastrear los orígenes de esa producción”, explica Linares. Tras Santa Fe y el Archivo Birri el año pasado, el turno es de Tucumán: a 80 años de la fundación del Instituto Cinefotográfico de la UNT, el foco “Una historia del cine tucumano” incluirá títulos como “Mansedumbre” y el conversatorio “Recuerdos de provincia” (jueves 22, 19), con integrantes del Departamento de Documentación y Archivo de esa universidad. “Queremos seguir visibilizando la labor de los archivos provinciales y el rescate de películas que hacen a la historia de nuestro país”, subraya.

El segundo foco, “Ecos de una generación perdida”, recuerda a 50 años del golpe a cuatro realizadores desaparecidos durante la última dictadura: Pablo Szir, Enrique Juárez, Jorge Cedrón y Raymundo Gleyzer, con títulos como “El habilitado”, “Ya es tiempo de violencia” y “Me matan si no trabajo y si trabajo me matan”. Funciones para revisar, en palabras de Linares, “las películas que nos dejaron estos cineastas fundamentales”.