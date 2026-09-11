FIBA 2026: la gran fiesta de las artes escénicas

Esta semana comenzó una nueva edición del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), que se desarrollará hasta el 20 de septiembre y reunirá producciones nacionales e internacionales en distintos espacios de la ciudad.

La programación de FIBA 2026 incluye proyectos de Argentina y de países como España, Francia, Brasil, Chile, Bélgica, Corea del Sur, Ecuador, Colombia, Suiza, Bolivia y Lituania, con propuestas que atraviesan el teatro, la danza y diferentes lenguajes contemporáneos.

Entre los títulos internacionales figuran “Cicatriz”, de España; “Contre-nature”, de Francia; “Dorian”, de Lituania; “EDSON”, de Brasil; “Except That You Cannot See Me, Vol. 2”, de Corea del Sur; “Monica”, coproducción entre Bélgica y España; “Vania”, de Chile; y “La trocha”, una producción de Ecuador, Colombia y Argentina.

También forman parte de la programación “Encantado”, de la compañía brasileña dirigida por Lia Rodrigues, y “NO/MAS/SACRE”, de España y Brasil.

Buenos Aires vuelve a convertirse en escenario de la fiesta de las artes

La presencia argentina ocupa un lugar central en la edición. Entre las obras seleccionadas aparecen “¡Oh cabezas locas de las religiosas!”, de Mia Miceli; “Amanuenses”, de Constanza Feldman; “Atlas de un mundo imaginado”, de Silvia Gómez Giusto y Aliana Alvarez Pacheco; “El trabajo”, de Federico León; “En Mitad De Tanto Fuego”, de Alejandro Tantanian; “Juego del tiempo”, de Margarita Bali y Gerardo Litvak; “La Gravedad de las burbujas”, de Juan Pablo Galimberti; “Menos detalles”, de Gustavo Tarrío, entre otras.

El festival también funciona como espacio de impulso a la dramaturgia. En ese marco se realizó la 17ª edición del Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia, organizado junto con el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires, destinado a promover la escritura teatral de autores jóvenes.

Además, se disfrutará de producciones del Teatro Colón, como “Principio de éxtasis” de Goyo Montero, inspirado en “El Aleph” de Jorge Luis Borges; y de las producciones del CTBA, como “Ópera de los tres centavos” de Gabriel Calderón, “Rossini Cards de Bigonzetti”, por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, y “La lluvia de fuego”, de Marilú Marini.

De esta manera, con una programación que cruza disciplinas, generaciones y procedencias, FIBA 2026 volverá a plantear a Buenos Aires como un territorio de encuentro para artistas locales e internacionales y como un espacio de circulación de las nuevas formas de creación escénica.

El Festival se desarrollará en distintos puntos de Buenos Aires y su grilla completa puede ser consultada a través de su web oficial: fiba.ar.

Las entradas se pueden adquirir online o presencialmente en la boletería del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530), de lunes a domingo de 10 a 21 horas. Algunos proyectos cuentan con entrada libre y gratuita con reserva previa.

Para las funciones de entrada libre, sin costo y sin reserva previa, el ingreso será por orden de llegada y hasta completar la capacidad de la sala.