Filoso ninguneo de Wanda Nara a Mauro Icardi y la China Suárez en medio del escándalo: "Comen mejor que mi ex"

Buscó y encontró. El triángulo mediático entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez suma otro picante capitulo luego del estallido digital de la actriz por las críticas y la inhabilitación de la licencia de conducir del futbolista.

Así, Wanda aprovechó la exposición de su ex pareja para convertir el momento en una nueva estrategia publicitaria.

La conductora de MasterChef Celebrity subió imágenes a su Instagram para promocionar comida para perros y gatos junto a sus mascotas.

Allí, en el anuncio, lanzó un posteo: "Y sí, al final, mis perros y gatos comen mejor que mi ex".

Las repercusiones de la publicación llegaron de inmediato a los comentarios, donde una usuaria de redes le escribió: "Jajaja si, eso es muy cierto, porque a todos tus ex no les dejaste ni un peso".

Lejos de reaccionar como la China, la mediática no dudó en responderle a su detractora mediante otro comentario: "Me llevé lo que les hice ganar, ni un peso más. No es mi culpa que sus mejores momentos fueran al lado mío".

De esta manera, la empresaria redobló la apuesta frente a las críticas y volvió a utilizar las redes sociales a su favor.

La mencionada y contundente frase marca una nueva actualización en el prolongado conflicto que mantiene con su ex marido y padre de sus dos hijas más chicas.