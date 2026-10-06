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Filoso posteo de la mamá de Tini que descolocó a todos en medio del conflicto familiar

Por Redacción

La mamá de Tini Stoesel, Mariana Muzlera compartió un posteo en sus redes que llamó la atención de los fanáticos de la cantante pop al tiempo que generó todo tipo de especulaciones.

Así, Muzlera, sorprendió con una frase contundente en sus historias de Instagram en medio de un conflicto familiar que sigue sumando episodios. “El karma funciona siempre”, escribió y abrió un abanico

de especulaciones.

Así, los usuarios de las redes sostienen que se trató de un posteo dedicado a todo el equipo de LAM , ya que estaría molesta por la información que dieron a conocer en las últimas horas.

Por otra parte, según Ángel de Brito y su equipo, tanto los padres de la cantante como su hermano no fueron invitados a la boda de la artista y ya tienen programado un viaje familiar para esa misma fecha.

“Tini se casa el 19 de diciembre. Los padres no están invitados y el hermano tampoco”. “¿Qué van a hacer los padres y el hermano además de no ir? El 15 de diciembre se suben a un avión y se van a Japón en familia a olvidar todo este mal trago”, aseguró el conductor del ciclo de espectáculos para cerrar con el tema. 

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