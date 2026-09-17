Filtraron el millonario acuerdo que firmaría Tini Stoessel con su padre 

Después de la auditoría que pidió Tini Stoessel, se supo que la cantante tendría un patrimonio de 89 millones de dólares, administrados en los últimos 15 años.

Así, estaría próxima a cerrar un acuerdo con su padre, Alejandro, y por lo tanto con toda su familia. Su objetivo sería separarse por completo del costado profesional.

“Todavía no está firmado”, aclararon en la tele, mientras revelaron que este acuerdo le llegó del lado de Tini y desde el entorno de Alejandro Stoessel le dijeron que “es un delirio” y desmienten el número. “Él dice que el documento no le llegó a sus manos ni está al tanto de esto”, aseguraron en la pantalla chica.

“Dijeron que ni Dua Lipa tiene 89 millones de dólares”, reveló Pilar Smith y agregó: “Para justificar me dicen que en la pandemia no había facturado nada”, aseguraron.

Tini se quedaría con el 70% de su patrimonio y el resto se dividiría en su familia: 15% para el padre, 10% para la madre y un 5% para su hermano Francisco.

“Martina Stoessel absorbe la liquidez exclusiva del 100% de los derechos sobre el catálogo musical, regalías locales, marcas registradas, contratos publicitarios y sponsors vigentes y futuros”, leyó Pilar Smith. El porcentaje de Alejandro sería una indemnización por su gestión durante estos años y, además, tendría el 50% de la propiedad de San Isidro.

Cabe destacar en que desde el entorno de Alejandro Stoessel desmintieron este acuerdo y, además, aseguraron que no hubo ninguna reunión entre abogados. Pero, la información surgió del lado de Tini, quien continúa haciendo la gira de Futttura, donde se la ve feliz, plantada y entera.