Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

Filtraron el video de la pelea Wanda vs La China: "Negra de m...", "te mato a palos" y "protistuta"

Se conocieron imágenes inéditas del enfrentamiento ocurrido el pasado 6 de noviembre, cuando la conductora fue a buscar a Francesca Icardi a la casa de Mauro Icardi. En la grabación se escuchan insultos y fuertes amenazas contra la actriz.

Por Redacción

El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez sumó un nuevo capítulo con la difusión de un video del enfrentamiento que protagonizaron el pasado 6 de noviembre en la casa del futbolista, en Nordelta. En las imágenes, que fueron difundidas este viernes en el programa Puro Show (El Trece), se escucha a la conductora lanzar insultos y amenazas contra la actual pareja de su expareja.

La grabación, que habría sido realizada por la propia China Suárez con su teléfono celular, no muestra a Wanda, pero permite escuchar con claridad el tono del cruce. “Sos una negra de m... que estás acá por plata, pelo.... Ni sabés por qué estás acá. Yo te mato a palos, idio...”, se escucha decir a la mediática.

La actriz responde a la amenaza: “¿A quién vas a matar a palos?”. Sin embargo, la discusión continúa y Wanda vuelve a lanzar agravios contra ella: “Muerta de hambre, estás acá como una regalada, prostitu...”.

El episodio ocurrió cuando la conductora se presentó en la propiedad de Icardi para retirar a Francesca, la hija mayor que tienen en común. La visita se produjo luego de que la nena le enviara mensajes a su madre para pedirle ayuda y denunciar que su papá la había golpeado y encerrado en una habitación.

La situación derivó en un operativo policial en el domicilio. También llegó Martín Migueles, pareja de Wanda, quien protagonizó otro cruce con el futbolista y lo habría amenazado, según quedó registrado en imágenes que trascendieron anteriormente.

En medio del procedimiento se produjo el enfrentamiento entre Wanda y la China, quien habría intervenido en la situación. Ahora, el nuevo video permite conocer parte de los insultos y las amenazas que intercambiaron durante ese momento.

La causa judicial tras el episodio

A raíz de lo ocurrido, se inició una causa por presuntas lesiones. Según trascendió del acta policial, se dispuso tomarle declaración testimonial a Wanda Nara y realizarle un chequeo médico a Francesca. Finalmente, la menor salió de la vivienda y quedó al cuidado de su madre.

El conflicto también tuvo derivaciones judiciales para Mauro Icardi, quien debió presentarse ante la Fiscalía de Tigre para declarar en la causa. Durante su exposición, el futbolista negó haber ejercido violencia contra su hija.

La difusión de estas nuevas imágenes vuelve a poner en primer plano el enfrentamiento entre los protagonistas de una disputa familiar que también se trasladó al ámbito judicial.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?