Filtraron el video de la pelea Wanda vs La China: "Negra de m...", "te mato a palos" y "protistuta"

El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez sumó un nuevo capítulo con la difusión de un video del enfrentamiento que protagonizaron el pasado 6 de noviembre en la casa del futbolista, en Nordelta. En las imágenes, que fueron difundidas este viernes en el programa Puro Show (El Trece), se escucha a la conductora lanzar insultos y amenazas contra la actual pareja de su expareja.

La grabación, que habría sido realizada por la propia China Suárez con su teléfono celular, no muestra a Wanda, pero permite escuchar con claridad el tono del cruce. “Sos una negra de m... que estás acá por plata, pelo.... Ni sabés por qué estás acá. Yo te mato a palos, idio...”, se escucha decir a la mediática.

La actriz responde a la amenaza: “¿A quién vas a matar a palos?”. Sin embargo, la discusión continúa y Wanda vuelve a lanzar agravios contra ella: “Muerta de hambre, estás acá como una regalada, prostitu...”.

El episodio ocurrió cuando la conductora se presentó en la propiedad de Icardi para retirar a Francesca, la hija mayor que tienen en común. La visita se produjo luego de que la nena le enviara mensajes a su madre para pedirle ayuda y denunciar que su papá la había golpeado y encerrado en una habitación.

La situación derivó en un operativo policial en el domicilio. También llegó Martín Migueles, pareja de Wanda, quien protagonizó otro cruce con el futbolista y lo habría amenazado, según quedó registrado en imágenes que trascendieron anteriormente.

En medio del procedimiento se produjo el enfrentamiento entre Wanda y la China, quien habría intervenido en la situación. Ahora, el nuevo video permite conocer parte de los insultos y las amenazas que intercambiaron durante ese momento.

La causa judicial tras el episodio

A raíz de lo ocurrido, se inició una causa por presuntas lesiones. Según trascendió del acta policial, se dispuso tomarle declaración testimonial a Wanda Nara y realizarle un chequeo médico a Francesca. Finalmente, la menor salió de la vivienda y quedó al cuidado de su madre.

El conflicto también tuvo derivaciones judiciales para Mauro Icardi, quien debió presentarse ante la Fiscalía de Tigre para declarar en la causa. Durante su exposición, el futbolista negó haber ejercido violencia contra su hija.

La difusión de estas nuevas imágenes vuelve a poner en primer plano el enfrentamiento entre los protagonistas de una disputa familiar que también se trasladó al ámbito judicial.