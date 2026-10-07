Fin de semana a pura música de cámara en City Bell

Este fin de semana, el Teatro de Cámara de City Bell será escenario de dos propuestas dedicadas a la música de cámara. El sábado a las 20, en el marco del Festival de Primavera de Música de Cámara, se presentará Torre 7 Ensamble con un repertorio que incluirá Circusmuziek, de Ton ter Doest; danzas de Erik Satie; La Tumba de Couperin, de Ravel, y Un americano en París, de Gershwin.

Además, entre el sábado y el domingo se realizará la selección de los 21 dúos inscriptos en el Concurso Lumen Artis de Interpretación de Música de Cámara para Canto-Piano. Los ganadores ofrecerán el lunes a las 18 un concierto de premiación con entrada libre y gratuita. El certamen, que se realiza cada dos años desde 2012, evalúa de manera conjunta al cantante y al pianista y propone interpretar canciones de cámara de diferentes tradiciones musicales.