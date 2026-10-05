Fito contra su seguridad: “No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país”

Noche picante en Mar del Plata. En pleno show de su gira “Sale el sol”, este fin de semana sábado en el Polideportivo Islas Malvinas, Fito Páez frenó todo al ver que el personal de seguridad obligaba a sentarse a quienes se paraban a bailar y cantar. ”No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país, esté quien esté”, lanzó, en alusión directa a la última dictadura, antes de revolear el micrófono. Desde el piano insistió: le pidió al público que no se dejara tocar ni avasallar, recordó que los guardias no eran policías y despotricó, entre aplausos, contra tanto odio y tanta “cara de policía”.

Horas más tarde lo ratificó todo en su Instagram. Aclaró que esa custodia no la habían contratado sus representantes, contó que la escena lo retrotrajo a un pasado horrible y la vinculó con la represión en las marchas de jubilados y en manifestaciones populares. “No me arrepiento de una sola palabra”, cerró, antes de celebrar que la música terminó curándolo todo .