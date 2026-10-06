Fito Páez se presentará en La Plata: cuándo y dónde será el show

Fito Páez volverá a presentarse en La Plata el próximo sábado 31 de octubre. El músico dará un recital en el Hipódromo de La Plata, en el marco de su gira “Sale el Sol Tour 2026”.

El show comenzará a las 21 y formará parte del recorrido que Páez realiza por distintas ciudades de Argentina. La propuesta incluye canciones de distintas etapas de su carrera y nuevas versiones de parte de su repertorio.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Universo Tickets, con precios que van desde los $70.000 hasta los $110.000.

La gira continuará durante noviembre con presentaciones en Posadas, Corrientes y Santa Fe.

La agenda de Fito Páez

El recital en La Plata se dará luego de una serie de presentaciones que el músico realizó durante septiembre en España. El 2 de septiembre actuó en el Teatro Real de Madrid con el espectáculo “Clásico”, acompañado por un octeto de cuerdas, mientras que al día siguiente se presentó en el Palau de la Música Catalana de Barcelona con un concierto de piano solo.

En septiembre también se conocieron dos nominaciones de Páez a los Latin Grammy 2026. El músico fue incluido en las categorías Mejor Álbum de Rock, por “Shine”, y Mejor Canción de Rock, por “Las Fuerzas Armadas del Amor”.

“Shine” es su trigésimo álbum de estudio y forma parte del material que el artista viene presentando junto con canciones de diferentes períodos de su carrera.

Además, el 3 de septiembre se estrenó en Netflix el documental “Fito Páez: el mundo cabe en una canción”, dirigido por Matías Gueilburt.

La producción repasa más de cuatro décadas de trayectoria del músico a través de material de archivo, registros de conciertos y testimonios sobre distintas etapas de su vida y carrera.

Con esta agenda, Páez llegará a La Plata el 31 de octubre para una nueva presentación en la ciudad.