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Flamenco, tango, oralidad: Alba Carmona visita la Ciudad

Por Redacción

La cantante y compositora Alba Carmona, una de las voces más personales y versátiles del flamenco contemporáneo español, llega a la Ciudad junto a su pareja, el guitarrista, compositor y productor Jesús Guerrero: los dos presentarán este sábado en el Casa Metro, en el marco de una gira que los llevará por Argentina y Uruguay, “Ofrenda”, un proyecto íntimo y profundo que reúne música de tradición oral, flamenco, tango y canciones populares.

“El proyecto parte del respeto por la música de tradición oral y de la búsqueda de una mirada contemporánea sobre un repertorio que atraviesa generaciones y territorios. En Ofrenda conviven los aires del tango argentino, los cantes de ida y vuelta, la intensidad del pasodoble, las nanas andaluzas y la alegría de las fiestas populares”, contaron desde la organización de la gira.

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