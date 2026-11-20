Un momento de incomodidad se vivió en la tarde de El Nueve cuando Florencia de la V comunicó al aire el levantamiento de Los Profesionales con Flor. La conductora reveló que las autoridades de la emisora le notificaron que el ciclo llegará a su fin el próximo 31 de enero, provocando un visible desconcierto entre los integrantes de su panel, quienes se enteraron de la decisión en pleno vivo.

Visiblemente movilizada, la conductora tomó la palabra frente a cámara para confirmar la noticia tras una reunión mantenida con la gerencia de la señal: “Hoy cuando me junté con la gente del canal me comunicó que el 31 de enero terminan Los Profesionales. La verdad que es una triste noticia para todos nosotros. Vamos a estar acá hasta el 31 de enero”.

Pese al cierre del programa, Florencia de la V aclaró que su vínculo contractual con el canal continúa vigente a largo plazo y que en los próximos días deberá definir su reubicación dentro de la grilla. “Yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre del 2027. Ahora tengo que ver qué pasa conmigo con el canal, qué vamos a hacer. Yo tenía mi contrato con horario de 13:30 a 15:30. Bueno, simplemente es eso”, explicó sobre su situación personal.

Lo más llamativo de la secuencia ocurrió inmediatamente después del anuncio, cuando las cámaras poncharon los rostros de sorpresa de los panelistas —entre ellos Enzo Aguilar y el resto de la mesa—, quienes hasta ese instante desconocían que el ciclo tenía fecha de vencimiento.

Al advertir las miradas de asombro de sus compañeros, la conductora frenó su relato y pidió disculpas en vivo por haberlo comunicado sin saber que aún no habían sido notificados por la producción. “La verdad que nos estamos enterando ahora… ¡Ah! Yo pensé que sabían. Claro, porque yo pensé que habían hablado, pensé que les habían dicho. Ay, perdón, me están mirando porque yo pensé que habían hablado con mi productora, pensé que habían hablado con ustedes”, cerró.