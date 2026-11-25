Tras la polémica que se generó por el anuncio en vivo del final de “Los Profesionales de siempre”, Flor de la V lamentó cómo sucedieron los hechos tras darse cuenta de que su equipo desconocía la noticia: el ciclo finalizará el 31 de enero.

“Estuve luchando todo el año para que me vuelvan a poner mi horario”. Inicialmente, el programa se transmitía de 13:30 a 15:30, pero luego cambió de 15:00 a 17:00. “La verdad es que tengo un horario por contrato también (…), así que en última instancia apelaré a los abogados”, explicó.

Sobre la forma en que se enteró del final, contó: “Me dicen: ‘Se compró Mandarina. Y con esta compra tu horario ya está ocupado. Así que vamos a terminar con Los Profesionales’. Así, ni más ni menos”.