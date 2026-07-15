Flor Peña reveló cómo está su relación con Nico Occhiato: ¿Volverá al streaming?

En medio de la polémica que la tuvo en el centro de la escena por dar una fake news sobre la salud de Jorge Messi al aire de Luzu TV, Florencia Peña se refirió a la charla que tuvo con Nicolás Occhiato, dueño del medio.

“Yo tenía la intención de que pudiéramos encontrar un punto de encuentro y Nico también, solo que no era el momento. Necesitábamos los dos... yo estaba... muy mal”, comenzó diciendo respecto a su enojo después de que el conductor le aceptara la renuncia a su programa.

La artista relató que, junto a sus abogados, siempre buscó acercar posiciones y evitar conflictos mayores. “Mi intención, junto con Fer y con Juan, siempre fue acercar las partes”, explicó. “¿Acercar las partes es para llegar a un arreglo económico y terminar el contrato o es para volver con Marley al streaming?”, le preguntaron. “No sabemos, no sabemos. Estamos charlando”, dijo con una sonrisa pícara en su cara.

Para finalizar, también se refirió a los rumores sobre un posible juicio y negó haber reclamado dinero por vía judicial. “No te imagino pidiendo esa guita en un juicio”, le dijo la conductora del ciclo de chimentos, y ella lo confirmó: “He perdonado cosas sin que nadie me haya pedido disculpas y me las banco”.