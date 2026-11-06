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Flor Vigna comenzó vender contenido para adultos: blanqueó el motivo de la decisión profesional

Por Redacción

Luego de su participación en La Casa de los famosos México, Flor Vigna volvió al país para retomar su trabajo y pasó por un stream y habló de su vida personal pero también de su trabajo.

Allí, Flor empezó a dar detalles de su situación económica actual y reconoció que las cosas no salieron como ella esperaba en el último tiempo. "Tengo una deuda de 130 mil dólares con Youtube. Es tremendo, no cobro nada de lo que hago ahí, al contrario, tengo que pagar", reveló.

"Me cag... una discográfica. Ellos me dieron un adelanto y una parte se la quedó un manager. Pasaron cosas en el medio y nunca me termino de recuperar de esa deuda. Trato de invertir todo ahí para terminarlo”, explicó con sinceridad.

Seguidamente, Vigna buscó entonces, otra manera de generar ingresos. "La verdad es que siempre arriesgué porque pensé que iba a salir todo bien pero perdí fuerte. Me crucé con algunos colegas que estaban ahí y me fueron contando que hacía la diferencia si hablaba con mis fans, imponiendo mis límites".

Asimismo, señaló: "En Combate o en el Bailando también mostraba. No hago nada explícito, yo avanzo poniendo límites y lo más fuerte de esa red, es que uno genera hasta donde quiere".

Finalmente tiró: "Mis mayores ingresos hoy en día, son de esa plataforma aunque aclaro que yo no soy ejemplo de nada, sólo les estoy contando lo que a mí me pasa", cerró Vigna.

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