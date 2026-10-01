“Franca mejoría”: el alentador último parte médico de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand se encuentra “muy bien” de la neumopatía que motivó su internación en el Sanatorio Mater Dei y presenta una “franca mejoría”, según informó ayer la institución médica. De acuerdo con el parte firmado por el director médico Enrique Echagüe, la conductora permanece en una habitación común y está acompañada por sus familiares, quienes agradecieron “las muestras permanentes de cariño”. La Chiqui, de 99 años, permanece internada desde el 18 de septiembre, cuando ingresó nuevamente al centro de salud por un cuadro compatible con neumopatía.

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